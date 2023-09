Cadavere sui binari alla stazione Termini: ritardi per regionali e Intercity

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina, 17 settembre, in prossimità dei binari all'interno della stazione ferroviaria di Termini. Per questo motivo la circolazione nel nodo romano è sospesa dalle 12,25 per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Gli accertamenti hanno fatto emergere l'identità del cadavere: è un uomo di 64 anni di nazionalità ghanese.

Inizialmente i ritardi sono arrivati a 120 minuti e hanno riguardato treni ad alta velocità, Intercity e regionali. La circolazione ferroviaria è poi gradualmente ripresa intorno alle 13 e, secondo il più recente aggiornamento delle 16,20, i ritardi dei convogli sono scesi a 60 minuti.

Rfi fa sapere che sono state effettuate deviazioni di percorso in particolare per alcuni convogli dell'alta velocità. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte dell'autorità giudiziaria a seguito per ricostruire la dinamica dell'accaduto.