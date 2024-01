Arma dei carabinieri: 17 militari promossi al grado superiore in provincia di Latina. Chi sono

Diciassette carabinieri sono stati promossi al grado superiore in diversi centri della provincia di Latina. Si è tenuta nella mattinata di ieri, sabato 13 gennaio, la breve cerimonia nel corso della quale il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Christian Angelillo, ha conferito ai militari in servizio la promozione.

Di seguito i carabinieri promossi al grado superiore sono:

- maresciallo Ordinario Del Regno Francesco e brigadiere Rinelli Ruggiero, entrambi effettivi alla Stazione di Cisterna di Latina;

- brigadiere Iaquinta Giovanni, brigadiere Alicandro Mario, brigadiere Di Palo Luigi, brigadiere Ciriello Pietro, brigadiere Mincione Pasquale, tutti in servizio al il Nor Squadra Radiomobile della Compagnia di Formia;

- brigadiere Nicosanti Gabriele, in servizio al Nor Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia;

- brigadiere Lista Raffaele, in servizio al Nor Aliquota radiomobile della Compagnia di Terracina;

- brigadiere Cerbone Giuseppe, in servizio presso la Stazione di Priverno;

- brigadiere Savona Giuseppe, in servizio presso il Nor Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina;

- brigadiere Vaccaro Giuseppe, in servizio presso il Nor Centrale Operativa di Latina;

- brigadiere Gatti Gino, in servizio il Nor Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina;

- brigadiere Petterutti Modestino, in servizio presso la Stazione di Sezze Romano;

- brigadiere Caliamo Giuliano Flavio, in servizio presso la Tenenza di Gaeta;

- brigadiere Liguori Tommaso, in servizio presso la Stazione di Castelforte;

- brigadiere Zamparelli Giovanni, in servizio presso la Stazione di Formia.