Chiede un incontro chiarificatore alla ex e poi le distrugge l'auto e la aggredisce

Atti persecutori, violazione di domicilio, danneggiamento e furto ai danni della ex compagna, tutti reati aggravati dall'inosservanza della condizione di sorvegliato speciale di polizia. Gli agenti del commissariato di Cisterna hanno arrestato un uomo dopo essere intervenuti su segnalazione di una donna che era stata aggredita.

La vittima, sentendo dei forti rumori provenire dal cortile della sua abitazione, si era affacciata e aveva sorpreso l'ex fidanzato intento a danneggiarle l'auto. L'uomo chieva un incontro "chiarificatore" ma poi ha scavalcato la recinzione e ha aggredito l'ex compagna. Quest'ultima, riuscendo a divincolarsi, è fuggita rinchiudendosi in casa e ha composto il numero delle emergenze.

L'aggressore però si è presentato alla porta dando in escandescenze e cercando di aprirla, fino a quando non è stato bloccato dagli agenti di polizia. Accertato che si era già reso reponsabile di analoghi comportamenti violenti e diminacce attraverso i social, è stato arrestato e condotto in carcere.