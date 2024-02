Tenta il raggiro con la truffa del pacco: la vittima non ci casca e prende il numero di targa

Ha avvicinato un uomo a Cisterna presentandosi come un amico del figlio, per conto del quale doveva consegnargli un pacco. Era invece una truffa, con la ben nota tecnica del pacco. I carabinieri della stazione di Cisterna, insieme al personale della polizia locale, nel corso di un servizio di controllo del territorio per la repressione e prevenzione dei reati predatori e delle truffe ai danni di anziani, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne di Latina, autore del raggiro.

Come ricostruito, il giovane, per rendere più credibile il suo piano, ha fatto finta di telefonare al figlio della vittima per concordare appunto la consegna del pacco a fronte di un pagamento di 100 euro.

L'uomo però, un cittadino tunisino di 72 anni, non è caduto nella truffa e dopo aver segnato il numero di targa del veicolo del giovane lo ha segnalato alle forze dell'ordine, dando così la possibilità ai carabinieri di intercettare il veicolo poco dopo.