Razzia nei supermercati: gli agenti scoprono in un'auto centinaia di prodotti rubati

Scoperta merce rubata del valore di oltre mille euro. Confezioni di braciole e salsicce formato famiglia, petti di pollo e lonza di maiale, numerose confezioni di parmiggiano reggiano e Grana padano, salse di pomodoro, pacchi di pasta e anche cibo per gatti e qualche dolcetto Kinder. E' quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Cisterna all'interno di un'auto.

Durante un posto di blocco, a Cisterna, la pattuglia ha notato una Fiat Bravo che, con una manovra repentina, ha cercato di sfuggire al controllo. A quel punto è scattata sul territorio la ricerca del veicolo, individuato poco dopo in uno dei supermercati di via delle Province. Nell'auto c'erano due uomini con precedenti per furto e ricettazione e, sparsi alla rinfusa nell'abitacolo, diversi prodotti alimentari e non. Il portabagagli però era pieno di altra merce. Nessuno dei due occupanti è stato però in grado di giustificare un acquisto così consistente, così gli agenti della polizia locale hanno cominciato una ricerca negli esercizi commerciali del territorio e trovato conferma di diversi furti, raccogliendo le relative denunce dei titolari dei negozi. Dall’analisi di alcune etichette dei prodotti, in collaborazione con la polizia locale di Latina, sono poi risaliti a un furto consumato anche in un esercizio commerciale del capoluogo pontino. Incrociando infine i dati con quelli in possesso della Motorizzazione civile è emerso che la carta di circolazione della Fiat Bravo era stata alterata cancellando la parte relativa al fermo amministrativo. Tutta la merce e anche il documento del veicolo sono stati sottoposti a sequestro, il conducente denunciato per uso di atto falso.

Fra la merce rinvenuta, oltre a prodotti alimentari, c'erano anche nove confezioni di balsamo di una stessa marca, decine di maschere per capelli, cinque confezioni di trattamento pre-shampoo Loreal Elvive, altre nove confezioni di siero senza risciacquo marca Loreal. E ancora decine di boccette di shampoo; balsamo lamellare marca Garnier Fructis, dischetti cosmetici, una bomboletta di schiuma da barba, 14 spazzolini da denti; 15 lamette da barba e anche tre trapani avvitatori, un martello, 17 confezioni di ricariche profuma ambiente, 21 confezioni di profuma ambiente Air Wick, 17 deodoranti marca Breeze, creme corpo e olio per capelli, 11 confezioni di ritocco per capelli marca Loreal.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per accertare eventuali legami con altri episodi di furto già accertati dalla polizia pocale nel comune di Cisterna.