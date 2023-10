Raggirava i commercianti con la "truffa del resto", fermato dagli agenti: guidava con patente falsa

Acquistava merce di scarso valore pagando alla cassa con banconote di grosso taglio ma, al momento di ritirare il resto, con qualche espediente, distraeva il commerciante e sottraeva parte del denaro dal bancone, lamentando poi che il resto non era esatto e che i conti non tornavano. E' la "truffa del resto" messa in atto da qualche giorno da un uomo negli esercizi commerciali di Cisterna. Già da qualche giorno gli agenti della polizia locale, raccogliendo le segnalazioni degli esercenti, avevano fatto scattare le ricerche ed erano ormai sulle sue tracce.

Molte testimonianze concordavano sia sulla descrizione dell'uomo sia su quella del veicolo utilizzato, un suv di colore nero, constentendo così agli agenti di stringere presto il cerchio. Una pattuglia, nel corso di un servizio di controllo, ha infatti notato un'auto che cambiava repentinamente direzione di marcia alla vista di un posto di blocco, così ha fatto scattare le ricerche individuando poco dopo il veicolo in un parcheggio di un supermercato cittadino. Gli agenti hanno atteso l'arrivo del conducente e lo hanno fermato e identificato: si trattava di un cittadino italiano di 58 anni, residente nella provincia pontina.

L'uomo, una volta fermato, ha presentato una carta di identità e una patente di guida italia che però, da un controllo nella banca dati della motorizzazione civile, era risultata revocata dal mese di novembre 2017. Il documento dunque, abilmente contraffatto, è stato sottoposto a sequestro e il conducente è stato denunciato alla procura per i reati di contraffazione. A suo carico anche una sanzione amministrativa per guida senza patente. Sono però ancora in corso, insieme alle altre forze di polizia presenti sul territorio, ulteriori accertamenti per individuare episodi di truffa riconducibili all'indagato. "La presenza delle pattuglie sul territorio consente di rispondere alle segnalazioni della cittadinanza aumentando il grado di sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il comandante Raoul De Michelis. - Ringrazio il personale operante per il costante impegno e i cittadini che si rivolgono a noi e che con le segnalazioni ci permettono di intervenire sulla prevenzione di reati in loro danno".