Abusi sessuali sulla moglie e maltrattamenti anche sulla figlia, assolto

Era chiamato a rispondere di violenza sessuale nei confronti della moglie e maltrattamenti nei confronti sia di quest’ultima che della figlia ma a fronte di una richiesta di condanna il primo collegio penale del Tribunale di Latina, presieduto da Gian Luca Soana, lo ha assolto per insufficienza di prove.

I fatti oggetto del procedimento si sarebbero verificati a Cisterna di Latina dove la famiglia viveva: secondo l’accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, il 50enne avrebbe adottato a lungo comportamenti violenti nei confronti della coniuge e anche della figlia. Quest’ultima poi sarebbe venuta a conoscenza dalla madre di abusi sessuali sulla donna e alla fine lui è stato denunciato da entrambe.

Oggi ultima udienza del processo con la richiesta del pm di una condanna a 5 anni e 8 mesi di reclusione mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Amleto Coronella, ha chiesto l’assoluzione per la violenza sessuale non sussistendo il fatto e la prescrizione per i maltrattamenti. A conclusione della camera di consiglio il Tribunale lo ha assolto per insufficienza di prove.