La "casa" della cocaina rosa nel cuore di Napoli: in manette anche un uomo di Gaeta

Un laboratorio per confezionare ogni tipo di droga a Forcella, in un vicolo nel centro storico di Napoli. Il blitz dei carabinieri è scattato nei giorni scorsi, dopo giorni di appostamento dei militari. Tre persone sono finite agli arresti, tra cui un analista finanziario di 32 anni di Gaeta, un 37enne di origini casertane e un 27enne napoletano, tutti incensurati. Sono detenuti in carcere e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Come riporta Napoli Today, i carabinieri hanno trovato nell'abitazione marijuana, hashish in grosse quantità e anche 200 grammi di 2CB, la "cocaina rosa", considerata la "droga dei ricchi" che può raggiungere anche il costo di 400 euro a dose. Fra gli stupefacenti rinvenuti anche 38 francobolli di Lsd, funghi allucinogeni e ketamina, decine di dosi di “speed” ed ecstasy in pasticche, Md in cristalli e oltre un chilo di magnesio, sostanza utilizzata per il taglio degli stupefacenti.