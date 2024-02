Movida: evento con concerto non autorizzato, arrivano i carabinieri. Locale sanzionato

L’evento con tanto di concerto organizzato senza autorizzazione è costato una multa per un locale di Formia. L’attività dei carabinieri rientra nell’ambito di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio e verifica delle autorizzazioni amministrative e di polizia dei locali serali e notturni svolti nel fine settimana, e in particolare nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 febbraio.

Durate l’attività è stato multato un locale, “di cui si è constatata la specifica reiterazione nel corso del tempo”, in base al regolamento inerente l’inquinamento acustico del Comune di Formia.

L’esercizio pubblico, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall’amministrazione nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in un’area esterna all’aperto al riapro di una pergotenda recintata e individuata proprio come superficie di somministrazione di alimenti e bevande, ha organizzato un pubblico spettacolo. Inoltre per l’occasione era stata appositamente fatta esibire una band musicale che ha visto la partecipazione di numerose persone anche in considerazione della correlata campagna pubblicitaria svolta nei giorni prima anche su piattaforme sociale quali Facebook e Instagram.