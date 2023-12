Fermato dai carabinieri in auto e trovato con uno spinello, in casa aveva altra droga

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a pochi giorni dal Natale. E’ accaduto a un giovane di 22 anni di Norma trovato in possesso di droga dai carabinieri che hanno eseguito anche una perquisizione nella sua abitazione.

Nella serata di venerdì 22 dicembre i militari della locale Stazione erano impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale quando hanno fermato il ragazzo mentre era in auto e lo hanno sottoposto a perquisizioni sia perdonale che veicolare. In questa circostanza è stato trovato in possesso di uno spinello. Per questo i carabinieri hanno deciso di proseguire con gli accertamenti anche nell’abitazione del 22enne dove sono stati rinvenuti altri 16,5 grammi di hashish, un bilancino e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine di tutte le verifiche, così per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà.