Controlli a tappeto in Q4 e Q5, ispezionati negozi di alimentari: sequestrati 120 chili di cibi

Un servizio straordinario di controllo ha interessato nella mattinata di ieri, 21 dicembre, il capoluogo pontino. In azione carabinieri, polizia e guardia di finanza nei quartieri Q4 e Q5.

Le verifiche hanno riguardato anche gli utenti della strada e gli esercizi commerciali. Il personale dell'Arma ha in particolare fermato e sottoposto a controlo 19 veicoli e identificato 28 persone. I militari del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno invece organizzato ispezioni in alcune attività commerciali. Due sono state quelle segnalate per violazioni rilevate in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti, sequestrando 120 chili di prodotti di varia natura per mancata tracciabilità. Le sanzioni ammontano complessivamente a 2mila euro.