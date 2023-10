Blitz del Nas nei mercati settimanali: sequestrati 2,5 quintali di prodotti ittici e alimenti

Controlli mirati sulla sicurezza alimentare e dei consumatori sono stati effettuati dai carabinieri del Nas di Latina e dai militari della compagnia di Terracina insieme al personale del servizio veterinario della Asl pontina. Le ispezioni hanno riguardato questa volta i mercati settimanali del sud pontino, verificando il rispetto delle normative igienico-sanitarie, la provenienza dei prodotti in vendita, l’etichettatura, le modalità di trasporto e la conservazione degli alimenti che si trovano sui banchi dei mercati.

In particolare, al mercato settimanale di Fondi, sono stati sequestrati e distrutti oltre 66 chili di molluschi a quattro attività di vendita e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni igienico sanitarie per 4.500 euro. A Terracina invece la mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari rilvevata ha portato al sequestro e alla distruzione di oltre 200 chili di salumi e formaggi. A carico dei titolari delle attività ispezionate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 8.000 euro per omessa attuazione delle procedure di autocontrollo riferite alla gestione della tracciabilità degli alimenti.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale per verificare la genuinità dei prodotti e la tracciabilità della filiera alimentare, per garantire la sicurezza dei prodotti destinati al consumo.