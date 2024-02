Controlli nel panificio, riscontrate carenze e irregolarità: sequestrati 300 chili di alimenti

Attività sospesa, alimenti sequestrati e multa per il titolare: questo il bilancio di alcuni controlli che i carabinieri del Nas hanno effettuato all’interno di un panificio. Controlli che rientrano in un servizio che i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina hanno effettuato nei gironi scorsi in esercizi commerciali nel sud pontino

La sospensione ha riguardato un’attività di panificazione in cui il Nas, al lavoro con i colleghi della Compagnia di Terracina, ha effettuato i controlli riscontrando durante l’operazione alcune irregolarità. In particolare sono stati sequestrati oltre 300 chili di alimenti vari (pane, impasto e conserve alimentari) per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo; sono poi state accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali diffuse nei vari locali dell’impianto industriale, dal laboratorio ai servizi igienici, che hanno determinato la sospensione immediata dell'esercizio da parte del personale del Sian dell’Asl di Latina, fatto intervenire sul posto.

Ora il titolare del panificio dovrà sanare le irregolarità riscontrate per la riapertura dell'attività, oltre a pagare una sanzione di 3000 euro e distruggere gli alimenti sottoposti a sequestro.