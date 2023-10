Controlli della polizia in città, presidiate le autolinee e le aree più sensibili

Raffica di controlli della polizia in città per prevenire e reprimere in particolare i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti. La Questura di Latina prosegue infatti nella specifica attività di contrasto ai reati di maggior allarme sociale nel capoluogo, anche al fine di soddisfare una crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio straordinario è scattato nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre, e ha richiesto l’impiego di unità operative della Squadra Volante, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, collaborate da una unità cinofila antidroga.

È stata prestata particolare attenzione alla zona delle autolinee dove si sono registrati recentemente alcuni fatti di cronaca, nonché alle aree maggiormente caratterizzate da episodi di illegalità. Nel corso del servizio sono state identificate 178 persone, controllati 88 veicoli ed effettuati 10 posti di blocco. Molte sono state le verifiche rivolte ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre sono state denunciate quattro persone, delle quali due trovate in possesso di sostanze stupefacenti, una per il porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere e l’ultima perché in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Questo tipo di servizi, fanno sapere dalla Questura, saranno ripetuti nei prossimi giorni.