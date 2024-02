Controlli straordinari al Mof di Fondi: ispezioni e verifiche sul trasporto merci e sui lavoratori

Un capillare servizio di controllo del territorio è stato realizzato nella notte tra il 26 e il 27 febbraio a Fondi. La polizia ha concentrato l'attenzione in particolare sul contrasto delle irregolarità nel settore dell'autotrasporto, attraverso la verifica delle licenze e delle autorizzazioni relative a merci e mezzi, nonché dei lavoratori impiegati.

Le ispezioni hanno interessato in particolare la filiera delle merci trasportate nel settore ortofrutticolo, che sul territorio ha come riferimento uno dei più grandi mercati d'Europa, il Mof. Il servizio, coordinato dal commissariato di polizia di Fondi, ha visto l’impiego del personale del dei reparti Prevenzione Crimine Lazio, Abruzzo e Toscana, della polizia stradale di Latina, delle unità cinofile di Nettuno per un totale di 12 autoveicoli e 24 uomini impiegati, che hanno costituito un valore aggiunto all’ordinaria attività di vigilanza e contrasto della criminalità.

L’area interessata dal servizio è stata prevalentemente quella del Mercato ortofrutticolo, dove sono stati predisposti quattro posti di controllo in prossimità dei crocevia sono stati predisposti 4 posti di controllo. Il monitoraggio ha permesso di controllare 121 persone, di cui 38 gravate da precedenti penali e di polizia la cui posizione è al vaglio del commissariato per ulteriori accertamenti soprattutto per quanto riguarda la posizione lavorativa. Fermati inoltre 94 veicoli, di cui un autocarro sottoposto a fermo ammiinistrativo. Elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada, prevalentemente legate alle normative sull’autotrasporto, contribuendo così a preservare l’integrità dell’intera filiera ortofrutticola locale e nazionale.