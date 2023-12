Recuperati nella notte due escursionisti dispersi sul Monte Lupone

Due escursionisti dispersi sui sentieri del Monte Lupone sono stati soccorsi e messi in salvo nella serata di ieri, 28 dicembre, dal corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio. I due, di 34 e 44 anni, avevano iniziato un'escursione partendo dalla località di Segni con l'obiettivo di raggiungere la vetta della montagna che ricade anche nel territorio della provincia pontina.

A causa però di una errata interpretazione del navigatore Gps sono stati indirizzati sul versante opposto, in direzione di Cori, e non sono riusciti a raggiungere la meta. Consapevoli dei rischi in cui si trovavano, e privi di riferimenti cartografici, i due escursionisti hanno allertato i soccorsi e per l'intervento si è subito attivata una squadra composta da tecnici del Cnsas Lazio, di vigili del fuoco e carabinieri. Una volta raggiunti, i due escursionisti sono stati accompagnati in sicurezza verso la strada asfaltata dove avevano lasciato i loro mezzi. Erano entrambi in buone condizioni di salute.