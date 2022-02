Tensostruttura covid a Formia, la denuncia della Fials: "Chiusa e senza medici e infermieri"

E' stata inaugurata alla fine del mese di gennaio la tensostruttura per pazienti covid all'ospedale Dono Svizzero di Formia, ma da allora è stata attivata solo "a chiamata" e gestita comunque senza personale medico e infermieristico dedicato. La denuncia arriva dal sindacato Fials: Tutto spento, senza medici, infermieri e personale ausiliario - segnala il sindacato in una nota - Questa è la situazione della tenso struttura posizionata al Dono Svizzero fi Formia, creata tardi e gestita peggio, costata 400mila euro. Ad oggi la nuova struttura vicina al pronto soccorso, che dovrebbe accogliere i pazienti positivi, non ha personale dedicato ed è attivata a chiamata".

"In pratica - sottolinea la Fials - il personale di turno in pronto soccorso avrebbe disposizione di chiudere una medicheria per andare nella tenso-struttura, creando ulteriori disagi e rallentamenti ai pazienti no covid.Una situazione tragi-comica se non fosse che a rimetterci, tanto per cambiare, è il personale e l'utenza. Il primo perché in caso di arrivo di pazienti covid un'unità si stacca dal pronto soccorso e si trasferisce da sola a prestare assistenza in tenda. L'utenza invece è sempre più indisposta dall'attesa per il rallentamento nello scorrimento tanto da prendersela con il personale sanitario con atti di violenza fisica e verbale, come documentato più volte. Il personale è al collasso e per gestire ulteriori 12 posti letto ci vogliono professionisti non chiacchiere. Come sindacato Fials non possiamo più tollerare questa mancanza di rispetto verso i lavoratori, reclamando assunzioni e servizio di sicurezza h24".