Coronavirus, 191 nuovi contagi ma nessun decesso e nessun nuovo ricovero

Sono poco meno di 200, 191 per la precisione, i nuovi positivi accertati fra i residenti dei comuni pontini. I test di riferimento sono stati 1.147 e il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,65%. Dall'inizio di agosto si contano così 6.877 casi di Covid.

Entrando nel dettaglio della mappa del contagio in provincia, è Latina a far registrare ancora il numero più alto, ma che non supera la soglia dei 50: i casi registrati nel capoluogo sono stati infatti 48. Sono invece 18 nel comune di Aprilia, uno solo a Bassiano e un altro a Campodimele, 14 a Cisterna, 4 a Cori e 5 a Fondi, poi 12 a Formia e 5 a Gaeta, 2 a Itri, 3 invece a a Lenola; uno anche a Maenza, ancora 7 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 6 nel comune di Pontinia e 4 a Priverno, uno a Roccagorga e anche a Roccasecca dei Volsci; sono invece 8 i contagi nella città di Sabaudia,3 quelli scoperrti a San Felice Circeo, uno solo a Santi Cosma e Damiano,poi 5 a Sermoneta, 10 a Sezze, 5 anche nel comune di Sonnino, uno a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia, 19 a Terracina e infine 2 sull'isola di Ventotene.

Non si segnala nessun nuovo decesso e restano a zero anche i nuovi ricoveri, mentre il bollettino della Asl riporta 54 guariti e 121 nuove vaccinazioni.