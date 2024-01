Un uomo trovato in possesso di droga durante i controlli ai passeggeri dell’autobus

Durante dei controlli ai passeggeri del bus uno di loro è stato trovato in possesso di droga e poi arrestato. Si tratta di un 51enne finito in manette in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ accaduto lo scorso sabato 27 gennaio a San Felice Circeo nei pressi della fermata Cotral nel corso di un controllo dei passeggeri di un autobus da parte dei militari della locale Stazione. Durante il servizio i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti nei confronti del 51enne che è stato sottoposto a una perquisizione personale; e infatti nascosto all’interno della tasca del giubbotto che indossava aveva due involucri in cellophane che contenevano circa 8 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato e poi portato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina.