Controllato alla stazione appena sceso sul treno, nascondeva ovuli di eroina

Fermato e controllato appena sceso dal treno nascondeva due ovuli di eroina. Così un uomo di 30 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Priverno.

L’attività è stata condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Terracina che, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno controllato l’uomo che era appena sceso dal treno proveniente da Napoli.

Nel corso degli accertamenti il 30enne è stato trovato in possesso di due ovuli di eroina, per un peso complessivo di 13 grammi. Per lui è scattato l’arresto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che è stato svolto nella mattinata di ieri e con il quale è stato convalidato l’arresto; per il 30enne è stata applicata una misura cautelare.