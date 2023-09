Bloccate in discesa a causa del buio, due escursioniste soccorse sul Monte Circeo

E’ stato un fine settimana impegnativo per gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - CNSAS impegnati in diversi interventi in tutta la regione, uno anche nel territorio pontino. E in particolare sul Monte Circeo.

Nello specifico, la richiesta di aiuto è arrivata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre per soccorre due escursioniste bloccate in discesa a causa del buio sul sentiero 750, sentiero che collega San Felice Circeo a Torre Paola seguendo l’intero crinale. Subito è intervenuto il Soccorso Alpino; una volta raggiunte dopo l'allarme, le due donne sono state fatte bere, coperte con indumenti idonei e poi riaccompagnate alla partenza.

Gli altri due interventi si sono concentrati nelle zone di Valle del Sorbo a Formello e di VarcoSabino, nel reatino. Nel primo caso il Soccorso Alpino è intervenuto con l'eliambulanza della Regione Lazio per prestare aiuto a una persona infortunata a una gamba a causa di una scalciata di un cavallo; stabilizzata anche grazie al lavoro dei sanitari del 118 è stata poi portata all'ospedale Gemelli di Roma. Anche nel secondo caso è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere una donna di 86 anni infortunata a una caviglia a causa di una caduta su una strada sterrata; raggiunta e stabilizzata dai sanitari 118 anche lei è stata trasportata al Gemelli.