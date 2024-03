Minacce e maltrattamenti in casa per avere i soldi della droga: i familiari denunciano tutto

Estorsione e maltrattamenti in famiglia: queste le accuse di cui è chiamato a rispondere un uomo di 35 anni arrestato dai carabinieri a Pomezia e che con minacce e continue richieste di denaro stava rendendo impossibile la vita dei suoi familiari.

I militari sono intervenuti proprio in seguito a una richiesta arrivata dai partenti dell’uomo che da pochi giorni era tornato a casa dei genitori dal nord Italia dove si era stabilito per un periodo. Nella segnalazione i familiari si dicevano preoccupati dai comportamenti del 35enne che li aveva minacciati e aveva messo a soqquadro l’intera abitazione, pretendendo del denaro per l’acquisto di droga, riferendo anche che lo stesso, da diverso tempo, aveva messo in atto nei loro confronti atteggiamenti violenti seguiti da minacce.

L’uomo è stato quindi rintracciato dai carabinieri e accompagnato in caserma; al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo.