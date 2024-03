Evade dai domiciliari, rintracciato mentre rientra spiega: “Dovevo portare il cane a fare i bisogni”

Agli arresti domiciliai a Minturno non è stato trovato in casa dai carabinieri al momento del controllo. Per questo un uomo di 65 anni è stato denunciato per evasione.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi nel comune del sud pontino e hanno visto protagonista il 65enne, gravato da precedenti di polizia e con a carico una misura della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Nel corso di un normale controllo effettuato dai militari sulle persone sottoposte a misure cautelari o di detenzione domiciliare, l’uomo non è stato trovato nella propria abitazione. I carabinieri si sono quindi messi subito alla sua ricerca e lo hanno rintracciato mentre faceva rientro a casa. Vistosi scoperto il 65enne si è giustificato dicendo di essere uscito per portare il proprio cane a fare i bisogni. Una spiegazione che però non gli ha risparmiato la denuncia.

Ad Aprilia, invece, sempre i carabinieri hanno dato esecuzione nei confronti di un 39enne all’ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina. L’uomo, che era appunto ai domiciliari, è più volte evaso. L’ultimo episodio risale al 13 marzo scorso; arrestato questa volta è finito nel carcere di Latina.