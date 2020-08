Ferragosto, massima attenzione anche sul fronte incendi: il piano dei vigili del fuoco

Massima attenzione anche sul fronte incendi per il fine settimana di Ferragosto. Il personale dei vigile del fuoco di Latina in servizio operativo impegnato sarà di 65 unità, distribuite su tutto il territorio provinciale, comprese le unità che, nell’ambito della campagna Antincendio Boschivo (5 squadre e 4 equipaggi Direttori Operatori Spegnimento), si adoperano esclusivamente all’estinzione degli incendi di vegetazione.

E la festività di Ferragosto è l’occasione anche per trarre un bilancio di questa prima parte dell’anno in merito all’attività dei vigili del fuoco. In questi primi 8 mesi del 2020 sono stati 4.150 gli interventi delle squadre; le tipologie degli interventi maggiori variano dall’incendio (1.750), al soccorso e ricerca persone (540), ai dissesti statici (200), all’incidente stradale (180), al danno idrico e idrogeologico (100).

Per quanto riguarda la campagna boschiva, iniziata il 1° luglio e la cui conclusione è prevista il 15 settembre, sono state attivate le sedi di Latina (come supporto a quella ordinaria), Sezze, Sabaudia, Fondi e Ponza. A queste si aggiungono 4 equipaggi Direttori Operatori Spegnimento, indispensabili per l’attività di coordinamento, per lo spegnimento degli incendi di vegetazione da terra, nel caso di interventi di mezzi aerei.

“Nell’ambito della campagna boschiva - fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco - la presenza del nostro personale nell’isola di Ponza, tra i vari interventi effettuati, ha consentito un più rapido intervento per valutare le condizioni di sicurezza della galleria Santa Maria, interessata da un crollo di un muro di confine soprastante ad uno dei due ingressi”.

Intanto si stanno ultimando le operazioni di spegnimento del devastante incendio divampato domenica 9 agosto all’interno della Loas di Aprilia; in questo intervento il Comando di Latina ha operato con il concorso delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nazionali.

