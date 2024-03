Rapina violenta in negozio: il malvivente picchia la titolare e il figlio di 11 anni

Si è introdotto in un negozio di generi alimentari e ha sferrato un pugno alla titolare, una donna di 50 anni, facendola cadere a terra stordita. Poi ha prelevato il denaro contenuto in cassa, ma prima di fuggire ha gettato a terra tutta la merce esposta sotto gli occhi del figlio dell'esercente, di soli 11 anni, che ha assistito a tutte le fasi della rapina. Il malvivente ha poi continuato a colpire la donna e anche il bambino lanciando loro alcuni degli ortaggi in vendita, infine si è accantito ancora sulla proprietaria che, per sottrarsi alla furia, era fuggita in strada. L'episodio è avvenuto nella città di Fondi.

L'incredibile violenza dell'uomo non si è placata neppure dopo aver consumato la rapina. Il bandito infatti si è allontanato dall'esercizio commerciale ma poi è tornato indietro e ha picchiato di nuovo la titolare e anche una cliente tentando di strapparle il cellulare che aveva in mano. Solo all'arrivo di altri clienti si è dato alla fuga.

A chiamare il numero unico di emergenza è stato il figlio minorenne della donna, il quale, all’arrivo di un equipaggio della squadra volante, ha detto ai poliziotti di aver ripreso le varie fasi della rapina con il proprio telefonino. Dopo aver ricevuto le prime cure, la signora ha raccontato agli agenti l'episodio ricostruendolo in maniera dettagliata e aggiungendo che solo pochi giorni prima lo stesso uomo, sotto la minaccia di un bastone, si era appropriato di un pacchetto di patatine e solo grazie alle urla della donna che avevano attirato un passante, si era dato alla fuga.

Con la descrizione dell’uomo gli investigatori, seguendo la direzione di fuga indicata dai testimoni, hanno rintracciato e arrestato il malvivente. Si tratta di un cittadino pakistano di 35 anni, già gravato da precedenti, ritenuto responsabile di rapina aggravata e tentato furto. Raccolta la denuncia della vittima e le testimonianze dei clienti, gli investigatori hanno anche acquisito il video girato dal figlio della signora. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Latina come disposto dall’autorità giudiziaria.