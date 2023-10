Pedinamenti e minacce alla ex: dopo il divieto di avvicinamento scatta l'arresto

Quando la sua compagna aveva interrotto la loro relazione aveva cominciato a perseguitarla. Si presentava sotto casa, la pedinava, si appostava nei luoghi che frequentava e la seguiva anche al lavoro. Un comportamento che si era via via aggravato e che ha indotto nei mesi scorsi la donna a presentarsi al commissariato di polizia per denunciare tutto. Ora gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di arresto, in regime di domiciliari, nei confronti di un uomo di Fondi.

In più occasioni l'ex fidanzato della donna aveva manifestato violenti attacchi di gelosia, offendendola e umiliandola anche in pubblico, fino a quando un giorno si è presentato sotto casa della vittima minacciandola di morte. Un gesto avvenuto anche alla presenza dei familiari della ragazza.

Valutati gli elementi di prova e raccolte le prime testimonianze, il gip aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento ma il provvedimento non è bastato. L'uomo infatti non si è rassegnato né spaventato e si è recato di nuovo sul posto di lavoro della sua ex, di nuovo offendendola e minacciandola. Un epilogo che ha portato la vittima a doversi rivolgere ancora agli agenti del commissariato di Fondi. Data l'urgenza di tutela della donna e alla luce delle violazioni commesse, la misura è stata ora aggravata e l'uomo è finito agli arresti domiciliari.