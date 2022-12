Marco Pannone, chi è il 25enne di Fondi aggredito in un pub a Londra

E' ricoverato in condizioni delicate e in coma farmacologico al King's College Hospital di Londra. Marco Pannone, 25enne di Fondi, è stato vittima di un brutale pestaggio avvenuto in un pub a Londra nella notte tra venerdì e sabato.

Ma chi è il giovane originario della provincia di Latina? Da quanto si apprende il 25enne si era trasferito a vivere Londra da circa 6 anni e lavorava come cameriere in un pub a Brixton, un quartiere a sud della cittò, lo stesso locale in cui è consumata la violenta aggressione. Le poche informazioni che trapelano sull'accaduto sono state raccolte in queste ore attraverso un gruppo di ragazzi di Fondi che risiedono a Londra. Sembra che la rissa sia scattata all'interno del pub perché il ragazzo doveva chiudere il locale e un gruppo di persone che era all'interno si rifiutava di andare via. Il 25enne sarebbe stato quindi preso a botte e durante l'aggressione sarebbe caduto a terra sbattendo la testa. Ma si tratta di informazioni da confermare.

Dopo l'accaduto, uno zio del ragazzo ha immediatamente raggiunto Londra e nelle scorse ore sono partiti anche i genitori, ma sulle sue condizioni di salute al momento c'è il mssimo riserbo.

Gli amici e i conoscenti descrivono Marco Pannone come un bravissimo ragazzo, non certo un attabrighe ma un giovane tranquillo, che si è sempre tenuto lontano dai guai e senza alcun precedente, andato a Londra appunto per lavorare.