Massacrato di botte fuori da un pub a Londra: 25nne pontino in coma

Preso a botte e lasciato a terra all'esterno di un pub di Londra. La vittima di una violenta aggressione è Marco Pannone, un ragazzo di 25 anni originario di Fondi, che ora si trova ricoverato, in coma, nella terapia intensiva del King's College Hospital. Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Brixton e la notizia è stata riportata da Leggo. La dinamica dell'accaduto non è stata però ancora chiarita-

Da quanto emerso, la famiglia del ragazzo, che vive a Londra da 6 anni, è stata avvisata attraverso Facebook da un amico di Marco, che ha raccontato di un'aggressione e del ricovero in ospedale. I parenti del giovane, partiti subito per Londra, si sono rivolti al Consolato per avere informazioni ma a quanto pare fino ad ora non hanno ricevuto supporto.

Uno zio del 25enne ha riferito che le condizioni di Marco, massacrato di botte davanti a un pub, sono gravissime. Il ragazzo è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in cui è stata necessaria l'asportazione di una parte della calotta cranica per cercare di salvargli la vita.