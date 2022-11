Morte di Mattia Di Manno, 48enne a giudizio per omicidio stradale

Omicidio stradale. Questa l’accusa per la quale è stato rinviato a giudizio un 48enne di Fondi ritenuto responsabile dell’incidente costato la vita al 19enne Mattia Di Manno.

Il fatto risale al 6 giugno 2020 quando in via Sugarelle a Fondi il ragazzo, che viaggiava a bordo di uno scooter, si era scontrato frontalmente con un Furgone Fiat Doblò condotto dal 48enne T.G. L’impatto era stato talmente violento che per il ragazzo, studente dell’istituto ‘Filosi’ di Terracina non c’era stato nulla da fare: i sanitari del 118 arrivati sul posto ne avevano constatato il decesso.

Questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario è comparso il 48enne alla guida del furgone. In aula c’era anche l’avvocato Ilario Maschietto a rappresentare i genitori e la sorella della vittima che si sono costituiti parte civile. A conclusione della camera di consiglio il gup ha rinviato a giudizio l’imputato che dovrà comparire davanti al giudice monocratico Velardi il 21 settembre del prossimo anno per rispondere di omicidio stradale.