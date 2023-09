Ispezioni del Nas in agriturismo: chiusa una piscina

Controlli dei carabinieri del Nas nelle strutture ricettive della provincia pontina. Le verifiche hanno riguardato soprattutto la prevenzione e repressione di illeciti e irregolarità nell'ambito del settore della ristorazione.

Nel corso del servizio i militari hanno ispezionato un agriturismo a Fondi e accertato che la piscina della struttura, non solo era priva di assistente bagnanti, ma era anche sprovvista del registro di controlli dell'acqua in vasca, della delimitazione per impedirne l'accesso negli orari di chiusura e del relativo regolamento. A causa delle irregolarità rilevate è stata inviata una comunicazione al Comune competente che ha dunque emesso un'ordinanza di sospensione dell'utilizzo della piscina dell'agriturismo.