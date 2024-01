Rapina in banca: colpo da 50mila euro. Banda in fuga

Indagini serrate sul colpo andato a segno a Fondi nella giornata di mercoledì, ai danni della banca di Credito coopertivo di via Roma. Tre uomini a volto scoperto sono entrati nell'istituto intorno alle 15,30 armati di coltello e taglierino e hanno bloccato cinque dipendenti per farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Queste ultime sono però temporizzate e così si è dovuto attendere il tempo necessario prima di poterle aprire.

Momenti interminabili per il personale della banca, che è stato di fatto tenuto in ostaggio senza poter dare l'allarme alle forze dell'ordine. I malviventi sono poi riusciti a prendere il denaro, scappando con un bottino di circa 50mila euro. Solo a quel punto i dipendenti hanno potuto chiedere l'intervento della polizia.

I banditi intanto si erano allontanati a piedi ma poco distante dalla banca li attendeva probabilmente un complice in auto. All'arrivo dei poliziotti, della banda non c'era più traccia. Ora sono state avviate le indagini per cercare elemtni utili a rintracciare i malviventi. Acquisite le testimonianze dei presenti, gli investigatori del commissariato passeranno a esaminare le immagini della videosorveglianza e delle zone vicine all'istituto di credito.