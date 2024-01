Minacce e aggressioni ai familiari, persecuzioni e violenze alle ex fidanzate

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un cittadino di 44 annni, denunciato in passato da due ex fidanzate per atteggiamenti violenti e persecutori. Il provvedimento è stato richiesto nell'ambito delle attività di monitoraggio legate al contrasto del fenomeno della violenza di genere. L'uomo, già gravato da precedenti di polizia e con un passato caratterizzato da abuso di alcol e stupefacenti, si era reso responsaile nei confronti dei propri familiari e delle donne alle quali si era legato sentimentalmente di ripetute esplosioni di violenza, costringendo le vittime a richiedere continuamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Nonostante fosse già stato denunciato dalle ex e nonostante sia stato ristretto in carcere per un anno e mezzo, ha continuato a reiterare gli stessi comportamenti violenti appena tornato in libertà, mostrandosi aggressivo anche nei confronti di medici, operatori delle forze dell’ordine e altri rappresentanti delle istituzioni. La ricorrente ricerca di riavvicinamento alle donne con le quali aveva avuto una relazione, le esplosioni di aggressività nei rapporti di coppia e nell’ambito della sua stessa famiglia di origine, con continue pretese di denaro, hanno fatto emergere uno scenario allarmante fatto di minacce, botte e persecuzioni.

Questi motivi hanno portato il personale del commissariato di polizia di Fondi a formulare al questore di Latina la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, accordata dai giudici del tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Il soggetto dovrà attenersi anche a prescrizioni specifiche: non potrà avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalle vittime, non potrà comunicare in nessun modo con le persone offese e dovrà rincasare non più tardi delle 21,30 evitando di uscire prima delle 6,30 del mattino.