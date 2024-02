Da poco trasferiti in una nuova abitazione, sono diventati sin da subito bersaglio di minacce e atti persecutori da parte di un vicino. Oggetto del contendere, una stradina di accesso di cui il vicino stalker rivendicava la proprietà. In primo momento si era limitato a mostrare un atteggiamento di insofferenza, poi era passato alle minacce e anche alle aggressioni fisiche.

Così le vittime, un uomo e una donna di Fondi, si sono rivolte alla polizia e nei confronti di un 51enne è scattata una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento.

Come accertato dagli agenti del commissariato, gli atteggiamenti ostili dell'uomo si erano manifestati in diverse circostanze e per le ragioni più svariate. In qualche occasione il 51enne era arrivato addirittura a contestare la presenza in casa dei vicini di ospiti a lui non graditi, raggiungeva le vittime sul posto di lavoro, le aspettava all'ingresso di casa, le minaccava con un bastone o terrorizzava i loro figli minorenni. In una circostanza aveva brandito un'ascia contro la coppia, arrivando poi a colpire l'auto dei malcapitati. Numerose nel tempo sono state le denunce e le richieste di intervento dei poliziotti, che hanno ricomposto un quadro continuo di atti persecutori, aggressioni e vessazioni subite dalla famiglia oltre a un clima intimidatorio e ostile che non accennava a diminuire. Valutati gli elementi di prova raccolti dagli agenti, la procura ha ritenuto che ricorressero gli estremi per adottare una misura restrittiva. Ora l'uomo non potrà più avvicinarsi ai vicini e alla loro abitazione, al loro luogo di lavoro e a tutti i posti abitualmente frequentati, ha il divieto inoltre di comunicare con tutti i membri della famiglia con qualsiasi mezzo.