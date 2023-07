Fornisce false generalità ai carabinieri: nascondeva due lame nella cover del cellulare

E' stato fermato dai carabinieri del Norm- sezione radiomobile a Formia per un normale controllo della circolazione stradale, ma il giovane per eludere gli accertamenti ha fornito informazioni diverse sulla sua identità e false generalità. I militari hanno dunque approfondito le verifiche e, attraverso il successivo fotosegnalamento, hanno scoperto che il 24enne di nazionalitò egiziana era già stato colputo da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e che dunque, per sottrarsi all'espulsione, aveva mentito sulla sua identità.

In seguito poi a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due lame di taglierino di 5 e 9 centimetri, che il ragazzo nascondeva all'interno della cover del telefono cellulare e che sono state sequestrate dai militari.