Controlli serrati contro furti e spaccio: un arresto, denunce e raffica di multe

Un servizio di controllo straordinario del territorio ha intererssato, nella notte tra il 2 e 3 marzo, la città di Formia e i comuni di Minturno, Santi Cosma e Damiano e Castelforte. I carabinieri della compagnia hanno concentrato l'attenzione nelle zone più colpite dai recenti furti in abitazione ma anche in quelle considerate più a rischio per lo spaccio. Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale, che hanno consentito di identificare complessivamente 84 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia, e di fermare 56 veicoli, elevando cinque sanzioni per violazioni al codice della strada per le quali è stata riscossa la somma di 866 euro.

Il servizio ha portato anche ad eseguire quattro perquisizioni personali e altrettante ispezioni all'interno di esercizi pubblici. Nel corso poi di regolari controlli alle persone sottoposte a misure alternative in sostituzione alla detenzione in carcere, è stata riscontrata l’inadempienza di un uomo, arrestato per evasione. È stata inoltre segnalata all'autorità amministrativa una persona per uso personale di sostanze stupefacenti: in seguito a un sinistro stradale è stata trovata in possesso di circa 7 grammi di marijuana. Infine i militari della tenenza di Gaeta hanno identificato e successivamente denunciato in stato di libertà un 36enne per aver violato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno sul territorio.