Ladri in trasferta sorpresi con la merce rubata in un supermercato

Sono entrati in un noto supermercato di Formia e fingendosi normali clienti hanno sottratto dagli scaffali dell'esercizio commerciale diverse confezioni di prodotti alimentari. I due giovani di 19 e 21 anni, entrami provenienti da Napoli, hanno poi occultato tutta la merce rubata all'interno degli zaini che avevano sulle spalle. Poi, arrivati alle casse del negozio hanno effettuato solo l'esiguo pagamento dei due articoli che avevano lasciato fuori, probabilmente sperando di non destare sospetti.

I loro movimenti però non sono sfuggiti al personale del supermercato addetto alla sicurezza, che ha bloccato i due ragazzi all'uscita e richiesto l'intervento dei carabinieri. Accertato il furto di generi alimentari, per un valore di circa 50 euro, i militari hanno denunciato entrambi in stato di libertà e l'Arma valuterà ora la loro posizione per proporre un'idonea misura di prevenzione.