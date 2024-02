Traffico di droga nel sud pontino, cade l'accusa di associazione a delinquere

E’ stato assolto dall’accusa più pesante, quella di associazione a delinquere, Marco Massimiani, il 44enne di Cori finito in carcere nel maggio 2020 nell’ambito della maxi operazione antidroga condotta dai poliziotti del Commissariato di Formia e dai finanzieri del Comando provinciale di Latina che, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma aveva disarticolato un sodalizio criminale attivo nel sud pontino portando all’arresto di 14 persone.

Le accuse erano a vario titolo quelle di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione nonché detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Le indagini sono state effettuate tra il 2019 e il 2020 e hanno permesso di raccogliere “elementi gravemente indiziari” circa l’esistenza di “una strutturata e pericolosa organizzazione criminale”, dedita al traffico di consistenti quantitativi di cocaina attiva nel comune di Formia. L'operazione ha smantellato un sodalizio criminale capace di immettere sul mercato locale ingenti quantitativi di cocaina. Fatta luce anche su un sequestro di persone e un tentato omicidio.

Per Massimiani, assistito dagli avvocati Massimo Frisetti e Flaviana Coladarci, in appello è arrivata una riduzione della pena: se in primo grado c’era stata una condanna a 9 anni e quattro mesi di carcere con il riconoscimento del reato associativo questa accusa è invece caduta in secondo grado e la pena è stata ridotta a 5 anni e due mesi per la cessione di sostanze stupefacenti. Mentre il 44enne ha scelto il rito abbreviato per gli altri imputati il processo con rito ordinario è tuttora in itinere presso il Tribunale di Cassino.