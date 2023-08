Sorpreso a rubare bottiglie di liquore dagli scaffali del Conad

Proseguono i controlli dei carabinieri a Formia, con l'obiettivo di prevenzione i reati e monitorare il territorio. Nell'ambito di questo servizio i militari hanno sorpreso un uomo che si era poco prima impossessato di tre bottiglie di liquore sottratte dal supermercato Conad che si trova nel centro cittadino di Formia. Le successive attività investigative e gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire altre sette bottiglie di liquore del valore di 350 euro complessive, che erano state rubate nello stesso esercizio commerciale il 6 agosto scorso.

Per furto aggravato è finito agli arresti un uomo di 63 anni di origine georgiana ma domiciliato a Napoli, già gravato da precedenti penali. Identificata e denunciata in stato di libertà per furto aggravato in concorso anche una cittadina straniera di 34 anni, anche lei residente a Napoli.