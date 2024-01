Ruba 200 euro di cosmetici al supermercato: ladro seriale bloccato alle casse

E' stato bloccato dai carabinieri subito dopo essere uscito da un centro commerciale di Formia dal quale aveva portato via circa 200 euro di prodotti estetici. I suoi movimenti fra gli scaffali di un supermercato non sono sfuggiti al personale, che ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Una volta oltrepassate le casse e guadagnata l'uscita, l'uomo è stato dunque fermato e trovato in possesso della merce appena rubata, che è stata poi restituita al direttore del centro commerciale. Il ladro aveva con sé anche alcuni arnesi utilizzati per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, che sono stati sottoposti a sequestro.

Per l'uomo, un 30enne georgiano residente a Napoli, è scattata una denuncia in stato di libertà. Aveva però precedenti specifici di polizia, perché aveva già commesso furti all'interno di una catena di supermercati di Milano. Oltre alla denuncia dunque è scattata anche unaa richiesta di misura di prevenzione personale

del foglio di via obbligatorio perché si trovava in un comune diverso da quello di residenza.