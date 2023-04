Incendio nella chiesa 'Cuore Immacolato', la Messa di Pasqua si farà al Palamendola

L’amministrazione comunale di Formia ha predisposto un sito alternativo per celebrare la messa di questa sera e qualle di Pasqua di domani dopo che un incendio di vaste proporzioni nella notte tra venerdì e sabato ha semidistrutto la chiesa ‘Cuore Immacolato di Maria’, e l'adiacente oratorio Don Bosco.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Gianluca Taddeo che con un posto pubblicato sul suo profilo Facebook comunica che, vista l'inagibilità della Chiesa di Don Bosco, è in fase di allestimento il Palamendola per accogliere i fedeli per la Santa Messa di questa sera e di domani. La struttura sportiva accoglierà dunque i fedeli rimasti privi della propria chiesa dichiarata inagibile dopo i primi sopralluoghi.