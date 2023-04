Fiamme nell'oratorio Don Bosco, semidistrutta anche la Chiesa Cuore Immacolato

Un incendio di vaste proporzioni ha semidistrutto la chiesa e l’oratorio Don Bosco a Formia. Le fiamme sono divampate intorno all’una della notte tra venerdì e sabato nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel Villaggio Don Bosco.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni ragazzi che alloggiano nella tenda esterna alla struttura che hanno immediatamente dato l’allarme. Le fiamme hanno distrutto la sacrestia con i paramenti sacri, il soppalco in legno e la canonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e alcuni mezzi della protezione civile oltre alla polizia municipale e ai carabinieri.

L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari si è recato sul posto e ha manifestato la sua vicinanza alla comunità del Villaggio Don Bosco, unitamente a tutto il presbiterio diocesano. In queste ore il parroco don Mariano Salpinone, insieme al consiglio pastorale parrocchiale, sta organizzando il proseguimento delle attività parrocchiali: la chiesa e l’auditorium sottostante sono inutilizzabili. Il Villaggio Don Bosco è un punto di riferimento per la città di Formia e per il Lazio sud, come luogo di accoglienza, oratorio per i giovani, con attività di formazione, educazione e carità che hanno ampia ricaduta sul territorio. In particolare, continuerà l’accoglienza dei senzatetto che la comunità parrocchiale porta avanti con spirito di umanità e solidarietà.

Fortunatamente non ci sono feriti. Al momento non sono note le cause dell’incendio che è ancora monitorato sul posto dai vigili del fuoco.