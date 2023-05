Villaggio Don Bosco, riflettori puntati sulla ricostruzione di chiesa e centro accoglienza

Interventi per la ricostruzione della chiesa della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, al Villaggio Don Bosco di Formia al centro della riunione del direttivo del Distretto socio-sanitario Lt 5: i sindaci del sud pontino hanno fatto il punto sulla ricostruzione della chiesa e delle altre strutture dopo il grave incendio che un mese fa ha causato ingenti danni alla canonica e alla zona sottostante dell’auditorium, diventato negli anni un punto di riferimento per le attività culturali e associative per migliaia di giovani. All’incontro, chiesto dal sindaco di Formia Gianluca Taddeo, che si era già attivato con urgenza per fronteggiare l’emergenza con lo spostamento delle funzioni religiose pasquali nel vicino PalaAmendola, hanno presenziato i Comuni aderenti al Distretto Socio Sanitario LT/5 - Gaeta, Formia, Minturno, Itri, Spigno Saturnia.

Un primo e breve summit, come ha sottolineato il sindaco di Formia, “per mostrare vicinanza e affetto all’intera comunità che anima il villaggio e al parroco Don Mariano Salpinone”. Contestualmente, si è svolto un sopralluogo in cui sono stati visionati e attenzionati i danni riscontrati dalla struttura con un confronto di idee da realizzare anche in funzione dell’opera di natura sociale svolta da Don Mariano, che quotidianamente si prodiga nell’accoglienza dei senza fissa dimora, di immigrati e persone in stato di disagio, presso la struttura Casa Singh, allestita appositamente all’interno del villaggio. Una riunione che ha fornito indicazioni importanti, in cui sono state individuate delle soluzioni da affrontare per prevenire e risolvere l’emergenza e al termine si è convenuto di convocare il prossimo appuntamento, anche di natura più tecnica, a mercoledì 17 maggio.