Incendio nella chiesa, il Comune mette a disposizione una struttura per i senzatetto

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha voluto inviare un messaggio al parroco Don Mariano Salpinon e a tutti i fedeli della chiesa con il quale esprime a nome suo e dell'intera amministrazione comunale "la vicinanza alla comunità di Don Bosco per il drammatico incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, che ha interessato principalmente la sagrestia e la canonica della chiesa ‘Cuore Immacolato di Maria’, provocando ingenti danni che, fortunatamente, non hanno interessato vite umane. Il Villaggio Don Bosco - sottolinea il primo cittadino - rappresenta un fondamentale punto di riferimento per l’intero territorio del Lazio Sud, non soltanto per le molteplici attività oratoriali e formative, ma anche per quanto riguarda l’accoglienza e l’assistenza di senzatetto ed immigrati presso la struttura ‘Casa Singh’, allestita appositamente all’interno del villaggio".

Il sindaco nella nota prwannuncia anche che il Comune di Formia metterà a disposizione una struttura adeguata che possa ospitare tutte queste persone disagiate, attraverso lo spirito di umanità e solidarietà che da sempre contraddistingue l’intera comunità di Don Bosco.