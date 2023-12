Un incubo in casa: botte alla moglie, minacce ai figli e ai nipotini anche con il cacciavite

Maltrattava la moglie con aggressioni fisiche e continue violenze anche verbali, offese e minacce, anche in presenza dei figli e dei nipoti minorenni. L'ultimo episodio risale al mese di agosto quando l'uomo, un 64enne di Formia, brandendo un cacciavite prima ha minacciato la nipotina che era in braccio alla madre e poi ha colpito ripetutamente la moglie, intervenuta per proteggere la bambina, colpendola al braccio con il cacciavite e poi prendendola a calci e pugni.

Il tempestivo intervento dei poliziotti del commissariato di Formia ha interrotto i comportamenti violenti consentendo alla vittima di ricevere le cure del caso prima di formalizzare una denuncia contro il coniuge. Le attività investigative del commissariato di polizia, coordinate dalla procura di cassino, hanno permesso di raccogliere elementi certi che potessero dare un riscontro ai racconti della donna. Ne è emerso dunque un quadro di violenze domestiche, aggressioni fisiche e verbali con cadenza quasi quotidiana, durate per tutto il matrimonio. Le minacce e le offese erano rivolte anche ai figli verso i quali l'uomo manifestava tutto il suo disprezzo.

Raccolti gli elementi di prova, la procura della Repubblica di Cassino ha avanzato richiesta al gip di misura cautelare per mettere un freno alle violenze e mettere in sicurezza il nucleo familiare. L'uomo è stato dunque allontanato dalla casa familiare.