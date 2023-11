Smarriti sul Monte Ruazzo: sei escursionisti soccorsi da carabinieri e vigili del fuoco

Sei escursionisti sono stati soccorsi nella giornata di ieri, domenica 19 novembre, nel territorio di Formia. Erano saliti in località Monte Ruazzo per un'escursione ma al momento di rientrare non sono riusciti a trovare il sentiero per scendere e si sono smarriti. I sei malcapitati hanno quindi lanciato l'allarme allertando i soccorsi e chiedendo aiuto.

In seguito a una richiesta arrivata al numero unico per le emergenze 112, sono scattati gli interventi dei carabinieri della stazione di Itri, del personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, del 118, del Soccorso alpino e dei volontari della protezione civile di Itri e di Formia. Grazie a un intervento congiunto è stato possibile individuare i sei escursionisti e fornire loro supporto per scendere. Tutti sono stati trovati in buona salute.