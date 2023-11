Pericolo truffe per gli anziani, i carabinieri spiegano come difendersi

Nell’ambito delle attività di prevenzione e diffusione della legalità predisposte dal Comando provinciale dei carabinieri nei prossimi giorni e per tutto il mese di novembre i militari della Compagnia di Formia terranno degli incontri nelle parrocchie, centri ricreativi e luoghi di aggregazione per anziani al fine di sensibilizzare i cittadini fornendo indicazioni e suggerimenti per evitare di incorrere nei purtroppo sempre più frequenti fenomeni di truffe alle persone anziane. Gli incontri si terranno presso:

- Chiesa dell’Annunziata di Minturno l’11 novembre alle ore 17:45;

- Centro ricreativo anziani Romano in Piazza San Rocco a Castelforte il 15 novembre alle ore 10.30;

.- Centro Anziani Via Don Morosini a Itri il 15 novembre alle ore 17;

Centro ricreativo San Carlo lungomare Caboto, Centro ricreativo Sant’Erasmo Piazza Sant’Erasmo e Centro ricreativo Amalfi Via Amalfi a Gaeta il 16 novembre;

- Comunità Parrocchiali di Ponza Porto e le Forna a Ponza il 19 e 26 novembre;

- Sala Rimbaud del Comune di Formia il 21 novembre in orario da definire.

Durante tali incontri saranno illustrate le mostrate le modalità da attuare per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi e avvisare per tempo le forze dell’ordine, saranno proiettati dei video promozionali predisposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (link: https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet/i-rischi-dell’e-commerce) nonché consegnate brochure informative dove sono indicati chi sono le vittime, chi sono i malfattori e come agiscono.

Come difendersi dalle truffe agli anziani - https://youtu.be/s-nCM9zuPo0?àè=FqZd5SWiblNxVVKn