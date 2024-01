Tenta di rubare in un’auto in sosta, ma arrivano i carabinieri. Ladro in fuga a mani vuote

Come ricostruito dai carabinieri, il 24enne si era introdotto all’interno di una vettura parcheggiata e stava cercando di asportare gli oggetti trovati dentro quando sono arrivati i militari allertati dalla proprietaria del mezzo.

Stava tentando di mettere a segno il furto all’interno di un’auto in sosta ma l’arrivo dei carabinieri ha fatto saltare i suoi piani e alla fine è stato arrestato. Protagonista di quanto accaduto ieri sera, 30 gennaio, a Pontina è un giovane di 24 anni di origini indiane, senza fissa dimora.

Il giovane di 24 anni bloccato dai carabinieri allertati dalla proprietaria della vettura. E’ stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale

