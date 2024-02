Si è introdotto in un'abitazione privata e ha rubato le chiavi di un autocarro di proprietà di un 64enne, con l'intento di impossessarsi del veicolo. E' stato però scoperto e arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

E' accaduto nella mattinata di domenica 4 febbraio nel comune di Terracina. Agli arresti è finito un cittadino pakistano di 25 anni, residente sul territorio di Fondi. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri del Nor aliquota radiomobile in collaborazione con il personale della stazione di Terracina. Perquisito, è stato trovato in possesso delle chiavi appena rubate nell'appartamento, che sono state riconsegnate al proprietario del mezzo.

In attesa della celebrazione del rito direttissimo in tribunale, il 25enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma.