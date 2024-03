Maxi furto nel negozio: ladri rompono la vetrata con un martello e fanno razzia di cellulari

Sono in corso le indagini dei carabinieri su un maxi furto messo a segno in un negozio di telefonia e computer in pieno centro a Latina.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo facendo razzia di cellulare fuggendo poi con l’ingente bottino del valore di decine di migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nor - Sezione Radiomobile che hanno effettuato i primi rilievi e accertamenti sul posto. Utili alle indagini potranno rivelarsi anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto accertato i malviventi sono riusciti a entrare nell’esercizio commerciale dopo aver divelto la porta d’ingresso in vetro con un martello. Poi una volta dentro il negozio hanno rubato 33 cellulari, 8 orologi e 4 tablet.

Quindi la fuga con la refurtiva. Ora indagano i carabinieri per risalire ai responsabili.