Oltre 130 persone soccorse, 13mila controlli in mare e sanzioni per 220mila euro

Un bilancio corposo di controlli e coscorsi in mare, operazioni per tutelare la sicurezza della navigazione ma anche i beni demaniali marittimi e l'ambiente marino e costiero. Il 2023 ha visto il compartimento marittimo di Gaeta prestare soccorso e assistenza a 137 persone e a 50 unità da diporto. E' il comandante di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, da settembre al timone della capitaneria di porto di Gaeta, a fornire dati e numeri, complimentandosi con tutto il personale per i risultati ottenuti.

Lungo il litorale della provincia pontina nel corso dell'anno passato sono stati eseguiti poco più di 13.500 controlli, dai quali sono scaturite 128 informative di polizia giudiziaria, poste all’attenzione delle competenti procure, e 18 sequestri in materia penale relativi a reati perpetrati a danno del demanio marittimo e dell’ambiente marino costiero. Sono state inoltre elevate 643 sanzioni amministrative per un importo di poco inferiore ai 220.000 euro, per la quasi totalità riferite a condotte illecite consumate in materia di pesca e tutela del consumatore, con il sequestro di circa 370 chili di prodotti ittici mal conservati o sprovvisti di idonea tracciabilità, ma anche per uso improprio delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e per violazione delle norme inerenti l’Oodinanza di sicurezza balneare.

Diverse sono state inoltre le aree pubbliche e private sottoposte a sequestro poiché interessate dalla presenza di notevoli quantità di rifiuti e attualmente interessate dalle valutazioni da parte degli organi regionali e provinciali competenti per avviare le procedure di bonifica e rispristino stato dei luoghi.Intenso e importante è stato anche il traffico marittimo mercantile che nel 2023, nell'area del compartimento marittimo di Gaeta, ha visto solcare il golfo a quasi 4.090 unità con un tonnellaggio complessivo di oltre 3.000.000, oltre 550.000 passeggeri tra imbarcati e sbarcati hanno poi transitato nei porti di Gaeta, Formia, Ponza, Terracina e San Felice Circeo.

Infine particolare impegno è stato dedicato a favore della nautica da diporto, con poco meno di 70 sessioni d’esame per il rilascio della patente nautica, quasi 470 candidati esaminati e poco più di 70 marittimi professionali iscritti nella Gente di Mare. In ultimo si segnala l'attività di monitoraggio della guardia costiera nei punti di imbarco e sbarco per le Isole pontine, nei porti di Formia, Ponza e Terracina nei periodi di maggior afflusso estivo e in concomitanza con le festività, controlli effettuati spesso in collaborazione con altre forze di polizia nell’ambito dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica predisposti da prefettura e questura di Latina e con il supporto del personale sanitario della Cri, del 118 e della protezione civile.